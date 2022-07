“E kape sheikun ë?”, Enca reagon pas fotos që publikoi vetë

Së fundi ajo ka postuar një storje ku shihet afër buzëve të një mashkulli, por pa zbuluar identitetin e tij, shkruan lajmi.net.

Publikimi i kësaj fotografie, në media u komentua si konfirmim i një lidhje.

E këngëtarja ka reaguar sërish, ku si duket e gjitha ishte e qëllimshme.

“E paske kap sheikun e, he pra ja ke ngel me arab, he pra se bën sikur ikën dhe paguan pushimet”, ka shkruar këngëtarja duke treguar komentet që mori pas fotos së publikuar të cilat i ka përcjell me emoji duke qeshur./Lajmi.net/