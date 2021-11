E kanosi policin duke i thënë “do të kesh punë me mua”, deklarohet i pafajshëm

I akuzuari F.RR u deklarua i pafajshëm se kanosi zyrtarin policor me fjalët “Ti nuk ke të drejtë me na ndalë se unë jam jurist” dhe “Ti polic që po e bën alkool-testin, nuk do ta harroj facen dhe do të kesh punë me mua”.

Deklarimin rreth fajësisë, i akuzuari e bëri të mërkurën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja Hava Krasniqi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Jo nuk e ndjej veten fajtor”, ka deklaruar i akuzuari.

Pas deklarimit të bërë nga i akuzuari, gjykatësi Adnan Kamberi e njoftoi atë se brenda 30 ditësh, i njëjti mund të paraqesë kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave.

Ndryshe, me qëllim të ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës, gjykatësi Kamberi kërkoi pëlqimin e palëve që shqyrtimi i dytë të mos mbahet.

Lidhur me këtë kërkesë të gjykatësit, u pajtuan prokurorja Krasniqi dhe i akuzuari me mbrojtësin e tij, avokatin Besian Syla.

Sipas aktakuzës së ngritur në gusht të 2019-ës nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, F.RR ngarkohet se më 14 gusht 2018, rrugën “Vëllezërit Fazliu”, saktësisht tek stacioni policor veriu në Prishtinë, pas një informacioni që kishte policia se një veturë, drejtohej nga personat e dehur, të njëjtën e ndaon dhe në të ka qenë pasagjer i akuzuari.

Tutje, në aktin akuzues thuhet se derisa policia ishte duke ia bërë alkool-testin shoferit të veturës, i akuzuari e ka kanosur zyrtarin policor me fjalët “Ti nuk ke të drejtë me na ndalë se unë jam jurist”, edhe pse të njëjtit i ishte tërhequr vërejtja i njëjti ka vazhduar ta kërcënojë policin dhe duke bërtitur me fjalët “Ti polic që po e bën alko-testin nuk ta harroj facen dhe do të kesh punë me mua”, me ç’rast tek i dëmtuari ka ngjallë frikë dhe pasiguri për jetë.

Për këtë, F.RR po akuzohet për veprën penale “Kanosja” nga neni 185, paragrafi 3 lidhur me par.1 të Kodit Penal, vepër kjo e cila është e dënueshme me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet, sipas Kodit që ishte në fuqi në kohën kur është kryer vepra penale. /BetimipërDrejtësi