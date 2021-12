Sipas raportit 24-orësh të policisë, rasti është raportuar në polici para dy ditësh në Komunën e Lipjanit, shkruan lajmi.net.

“Ankuesi mashkull kosovar i mitur ka raportuar se është kanosur nga babai i tij. Me datën 21.12.2021 lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.

Rasti është inicuar si “Keqtrajtim apo braktisje e fëmijës”. /Lajmi.net/