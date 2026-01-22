“E kam marr vendim që ta mbylli atë derë” – Shokon Labinoti, i jep fund lidhjes me të dashurën e tij
Gjatë darkës të të nominuarve, Labinoti ka bërë një deklaratë befasuese. Ai i ka dhënë fund përfundimisht raportit më të dashurën e tij, Matildën. “Gjatë qëndrimit tim këtu, e kam marr vendim që ta mbylli atë derë”, tha ai.
22/01/2026 23:15
