“E kam marr vendim që ta mbylli atë derë” – Shokon Labinoti, i jep fund lidhjes me të dashurën e tij

Gjatë darkës të të nominuarve, Labinoti ka bërë një deklaratë befasuese. Ai i ka dhënë fund përfundimisht raportit më të dashurën e tij, Matildën. “Gjatë qëndrimit tim këtu, e kam marr vendim që ta mbylli atë derë”, tha ai.

22/01/2026 23:15

