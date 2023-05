E jashtëzakonshme: Demat “pushtojnë” fushën e lojës, lojtarët ia mbathin në tribuna

Skena të pabesueshme u kapën përpara fillimit të ndeshjes së ragbit në Stade Guibert Brutus në Perpignan, Francë.

Dragons luajtën një ndeshje kundër St Helens në Superligën e Ragbit e cila u transmetua drejtpërdrejt në Sky Sports, transmeton lajmi.net.

Nikoqirët fituan me rezultat 24:12 dhe para fillimit të ndeshjes u pa një situatë e çuditshme dhe e jashtëzakonshme.

Disa dema hyrën në fushën e lojës, duke shkaktuar panikë tek të pranishmit.

Teksa ndeshja transmetohej drejtpërdrejt, një video e ngjarjes u shfaq shpejt në rrjetet sociale.

WOW!!

The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!#Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5

— Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) May 5, 2023