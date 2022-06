E hëna e kobshme në Kosovë, vdesin dy persona në mënyrë tragjike e lëndohen disa të tjerë

Si fillim nisi protesta e veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në të cilën pati zhvillime të papritura.

Disa orë më vonë një 30 vjeçar humbi jetën në qendër të Prishtinës.

Erdin Haxhiu nga Komuna e Podujevës vdiq pasi një lis u rrëzua pikërisht në lagjen Pejton të kryeqytetit.

Vdekja e Erdin Haxhiut u konfirmua edhe nga Policia e Kosovës, nga ku u njoftua se si pasojë e kësaj ngjarje tragjike e lënduar është edhe një femër.

E njëjta po vazhdon të trajtohet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Sipas mjekut kujdestar e njëjta është jashtë rrezikut për jetë, por se ka dëmtime të shumta në pjesën e poshtme të trupit.

E një ngjarje tjetër e rëndë ndodhi në Rahovec.

Një 34 vjeçar vdiq si pasojë e goditjes nga rrufeja. Dy persona u goditën nga rrufeja derisa po punonin në fshatin Zatriq të Komunës së Rahovecit.

Nga rrufeja i lënduar mbeti edhe një 28 vjeçar, i cili gjithashtu gjendej në vendin e njëjtë me viktimën.

“Me datë 06.06.2022 në ora 15:55, përmes thirrjes emergjente 112, Stacioni Policor-Rahovec është njoftuar se në fsh. Zatriq-Rahovec si pasojë e kushteve atmosferike dy persona (shtetas turk), derisa kishin qenë duke punuar, dyshohet të jenë goditur nga rrufeja. Patrullat policore së bashku me autoambulancë kanë dal në vendin e ngjarjes.”,deklaroi zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Sheremet Elezaj.

Tutje ai theksoi se njëri nga viktimat (lindur në vitin 1988) është dërguar në Spitalin Rajonal në Prizren, atje mjeku kujdestar ka konstatuar vdekja e tij.

“Ndërsa viktima tjetër (lindur në vitin 1994) fillimisht është dërguar në QKMF në Malishevë dhe pastaj në QKUK-Prishtine. Sipas mjekut kujdestar në QKUK gjendja e viktimës në fjalë është jashtë rrezikut për jetë. Në vend-ngjarje kanë dalë njësitet relevante të policisë si dhe është njoftuar Prokurori i Shtetit, sipas të cilit është iniciuar rast Hetim i Vdekjes”.

Nga Policia e Kosovës u njoftua edhe për një rast tjetër të ndodhur në Kaçanik. Zyrtarët policorë intervenuan në arrestimin e një 16 vjeçari, i cili dyshohet se theri me thikë një 17 vjeçar.

Nga Policia e Kosovës u tha se A.M, ka kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën e Mjekësisë Familjare, kurse B.B, është arrestuar dhe dërguar në mbajtje për 24 orë.

“Sot rreth orës 11:40 Policia Rajonale e Ferizajt ka pranuar një informacion se në QMF në Kaçanik një nxënës i një shkolle në Kaçanik kishte kërkuar ndihme mjekësore. Në lidhje me këtë policia e Kaçanikut ka dalë në vendin e ngjarjes . Nga hetimet e para dyshohet se personi me inicialet B.B (M/K) 16 vjeçar nxënës, është arrestuar me dyshimin se ka lënduar (therur) me thikë personin tjetër me inicialet A.M (M/K) 17 vjeçar edhe ky nxënës. Me vendim të prokurorit kujdestar i dyshuari është dërguar në mbajtje për 24 orë për procedura të mëtejme hetimore, ndërsa rasti është cilësuar “Lëndim i lehtë trupor”, tha Veseli./Lajmi.net/