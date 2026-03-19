E goditi në fytyrë, Prokuroria ndalon për 48 orë personin që sulmoi Alaudin Hamitin

Lajme

19/03/2026 13:01

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ndaluar për 48 orë një person me inicialet L.B., i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kanosjes”, sipas nenit 181 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit zyrtar, personi dyshohet se ka kanosur gazetarin dhe moderatorin e Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, për shkak të ushtrimit të detyrës dhe profesionit të tij.

“Prokurori i shtetit ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për sigurimin e prezencës së të dyshuarit në procedurën penale, dhe brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e ndonjë prej masave ndaj tij,” thuhet në njoftim.

Prokuroria Themelore në Prishtinë thekson përkushtimin e saj për mbrojtjen e gazetarëve dhe respektimin e lirisë së shprehjes. “Prokuroria garanton sigurinë e plotë për gazetarët dhe angazhohet në mbrojtjen e tyre,” shtohet më tej.

Ngjarja ka ndodhur më 20 shkurt në Prishtinë, ku Hamiti është sulmuar fizikisht. Nga pamjet e publikuara shihet teksa sulmohet nga një person, ndërsa rrethanat e ngjarjes dhe motivi ende nuk janë bërë të qarta. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të sqaruar identitetin dhe përgjegjësinë e të dyshuarit. /Lajmi,net/

Artikuj të ngjashëm

March 19, 2026

Vitia: 5-vjeçari ishte në gjendje të rëndë dhe i traumatizuar, i’u...

March 19, 2026

Zyra për kategoritë e dala nga lufta, Hoti tregon çfarë shërbime...

March 19, 2026

Dimiq: Beogradi duhet të kërkojë nga Rusia të mos ndërhyjë për Kosovën

March 19, 2026

Irani godet rafinerinë më të rëndësishme të naftës saudite në Detin...

March 19, 2026

Irani kërkon dëmshpërblim nga Emiratet e Bashkuara Arabe

March 18, 2026

Zyrtarët e OBSH-së pranojnë se po përgatiten për përdorim të mundshëm...

Lajme të fundit

Vitia: 5-vjeçari ishte në gjendje të rëndë dhe...

Zyra për kategoritë e dala nga lufta, Hoti...

Dimiq: Beogradi duhet të kërkojë nga Rusia të mos ndërhyjë për Kosovën

Arianit Salihu emërohet Zëvendëskryeprokuror i Prokurorisë Themelore në...