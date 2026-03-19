E goditi në fytyrë, Prokuroria ndalon për 48 orë personin që sulmoi Alaudin Hamitin
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ndaluar për 48 orë një person me inicialet L.B., i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kanosjes”, sipas nenit 181 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, personi dyshohet se ka kanosur gazetarin dhe moderatorin e Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, për shkak të ushtrimit të detyrës dhe profesionit të tij.
“Prokurori i shtetit ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për sigurimin e prezencës së të dyshuarit në procedurën penale, dhe brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e ndonjë prej masave ndaj tij,” thuhet në njoftim.
Prokuroria Themelore në Prishtinë thekson përkushtimin e saj për mbrojtjen e gazetarëve dhe respektimin e lirisë së shprehjes. “Prokuroria garanton sigurinë e plotë për gazetarët dhe angazhohet në mbrojtjen e tyre,” shtohet më tej.
Ngjarja ka ndodhur më 20 shkurt në Prishtinë, ku Hamiti është sulmuar fizikisht. Nga pamjet e publikuara shihet teksa sulmohet nga një person, ndërsa rrethanat e ngjarjes dhe motivi ende nuk janë bërë të qarta. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të sqaruar identitetin dhe përgjegjësinë e të dyshuarit. /Lajmi,net/