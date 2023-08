E gjuajtën Policinë me armë zjarri, arrestohen 4 serb dhe një shqiptar në Zubin Potok Pesë persona, katër serbë dhe një shqiptar janë arrestuar mbrëmë në Zubin Potok, ndërsa një tjetër është në kërkim – në lidhje me kontrabandën me mallra, narkotikë dhe sulm ndaj policisë. Këtë e ka konfirmuar zëvendëskomandanti i Policisë së Kosovës në veri, Veton Elshani. Ai tha se rreth orës tre pas mesnate policia ka gjetur…