E fundit: Pele pranohet sërish në spital

Legjenda braziliane, i cili është një nga lojtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, kaloi 30 ditë në spitalin “Albert Einstein” të Sao Paulos për të hequr tumorin në shtator, përcjellë lajmi.net.

Pele, 81 vjeç, siguroi tifozët se kishte “shumë prirje për të luajtur 90 minuta plus kohën shtesë” pas asaj frike.

Braziliani tani është kthyer në spital për të vazhduar trajtimin për tumorin, sipas një deklarate të lëshuar nga katër mjekë në objekt.

Sipas buletinit mjekësor, ish-sulmuesi i nderuar ndodhet në gjendje stabile dhe pritet të lirohet brenda ditëve.

Vajza e tre herë fitueses së Kupës së Botës, Kely Nascimento, i mbajti fansat të përditësuar kur Pele u shtrua për herë të fundit në spital.

Mesazhet e Nascimento përfshinin një video në mediat sociale të Peles duke pedaluar me biçikletë në spital si pjesë e shërimit.

