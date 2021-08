E fundit: Mbappe refuzon 45 milionë euro në vit nga PSG

Real Madrid ka bërë tre oferta zyrtare drejtë PSG-së për Mbappe, mirëpo klubi francez nuk i ka kthyer përgjigje asnjërës prej tyre, përcjellë lajmi.net.

PSG mendon ta mbajë Mbappen dhe këtë e kanë bërë të qartë me ofertën e fundit.

Sipas Le Parisien, PSG ka ofruar 45 milionë euro për Mbappe që të rinovojë kontratën deri më 2024.

🚨🚨| Kylian Mbappé has REJECTED a NEW €45M per year contract renewal offer from PSG. @Le_Parisien #rmalive

