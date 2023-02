E frikësuar nga eliminimi, Kiara-Luizit: Jam mësuar me ty, do kem një boshllëk Kiara dhe Luizi janë çifti më i dashur për publikun shqiptar. Ata tashmë kanë rrëmbyer zemrat e shqiptarëve, me dashurinë që po e shkëmbejnë brenda shtëpisë me njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net. Madje, dyshja ishin ndër më të komentuarit që kur organizuan një dasmë brenda “BBVA”, ku edhe shkëmbyen puthjen e parë. Të shtunën që lamë pas,…