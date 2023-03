“E di që është e rrezikshme, por më jep adrenalinë”, rrjetet sociale po çojnë të rinjtë drejt “vdekjes” Rrjetet sociale po nxisin të rinjtë drejt garave të çmendura me njëri-tjetrin për më shumë like dhe famë, por që shpesh herë i çojnë drejt vdekjes. Nëse ju hedh një sy të shpejtë profileve të të rinjve shqiptarë kryesisht moshave 18-24, ka një mani të frikshme të reklamimit të videove duke ecur me shpejtësi skëterrë…