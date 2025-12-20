E dhimbshme: Vdes 33 vjeçarja Shqipe Dumani që po vuante nga një sëmundje e rëndë, varrimi në Zvicër
Në moshën 33 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ka ndërruar jetë Shqipe Dumani. Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, duke shprehur dhimbjen e thellë për ndarjen nga jeta të Shqipes. “Ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Shqipe Dumani 3.12.1992…
Në moshën 33 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ka ndërruar jetë Shqipe Dumani.
Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, duke shprehur dhimbjen e thellë për ndarjen nga jeta të Shqipes.
“Ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Shqipe Dumani 3.12.1992 – 20.12.2025 | 33 vjeçe e cila, pas një lufte të gjatë, të rëndë dhe të guximshme, ka fjetur përgjithmonë”, ka njoftuar familja.
Varrimi i saj do të bëhet në Cyrih të Zvicrës.