E dhimbshme: Vdes 33 vjeçarja Shqipe Dumani që po vuante nga një sëmundje e rëndë, varrimi në Zvicër

Në moshën 33 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ka ndërruar jetë Shqipe Dumani. Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, duke shprehur dhimbjen e thellë për ndarjen nga jeta të Shqipes. “Ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Shqipe Dumani 3.12.1992…

20/12/2025 10:42

Në moshën 33 vjeçare pas një sëmundje të rëndë ka ndërruar jetë Shqipe Dumani.

Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, duke shprehur dhimbjen e thellë për ndarjen nga jeta të Shqipes.

“Ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Shqipe Dumani 3.12.1992 – 20.12.2025 | 33 vjeçe e cila, pas një lufte të gjatë, të rëndë dhe të guximshme, ka fjetur përgjithmonë”, ka njoftuar familja.

Varrimi i saj do të bëhet në Cyrih të Zvicrës.

