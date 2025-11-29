E dhimbshme: Shpat Kasapi varroset nesër në Tetovë

Lajme

29/11/2025 14:11

Shpat Kasapi, këngëtari i njohur shqiptar që u nda papritur nga jeta në moshën 40-vjeçare, do të varroset nesër në Tetovë.

Ceremonia mortore do të nisë paraditen e së dielës, ku publiku, miqtë dhe kolegët do të kenë mundësinë t’i japin lamtumirën e fundit artistit.

Detajet e Homazheve dhe Varrimit (Nesër, 30 Nëntor)

Homazhet për nder të Shpat Kasapit, i cili kujtohet si “një zemër e bardhë, një shpirt i gëzuar”, do të mbahen nesër, sipas këtij orari:

Homazhet: Do të zhvillohen të Dielën, më 30 Nëntor, duke filluar nga ora 11:00, në Pallatin e Kulturës – Tetovë.

Varrimi: Do të bëhet në orën 14:00, në varrezat e qytetit të Tetovës.

