E dhimbshme: Shpat Kasapi varroset nesër në Tetovë
Shpat Kasapi, këngëtari i njohur shqiptar që u nda papritur nga jeta në moshën 40-vjeçare, do të varroset nesër në Tetovë. Ceremonia mortore do të nisë paraditen e së dielës, ku publiku, miqtë dhe kolegët do të kenë mundësinë t’i japin lamtumirën e fundit artistit. Detajet e Homazheve dhe Varrimit (Nesër, 30 Nëntor) Homazhet për…
Lajme
Shpat Kasapi, këngëtari i njohur shqiptar që u nda papritur nga jeta në moshën 40-vjeçare, do të varroset nesër në Tetovë.
Ceremonia mortore do të nisë paraditen e së dielës, ku publiku, miqtë dhe kolegët do të kenë mundësinë t’i japin lamtumirën e fundit artistit.
Detajet e Homazheve dhe Varrimit (Nesër, 30 Nëntor)
Homazhet për nder të Shpat Kasapit, i cili kujtohet si “një zemër e bardhë, një shpirt i gëzuar”, do të mbahen nesër, sipas këtij orari:
Homazhet: Do të zhvillohen të Dielën, më 30 Nëntor, duke filluar nga ora 11:00, në Pallatin e Kulturës – Tetovë.
Varrimi: Do të bëhet në orën 14:00, në varrezat e qytetit të Tetovës.