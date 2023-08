E dhimbshme: 19-vjeçari me origjinë shqiptare mbytet në Itali, ishte me pushime E diela e pushimit në det, u kthye në tragjedi për 19-vjeçari me origjinë shqiptare. Anxhelo Cara, nga provinca e Barit, banues në Altamura, ndërroi jetë teksa po kalonte një ditë relaksi në plazh në zonën e Galipolit, pranë plazhit Zen. Nuk janë ende të qarta shkaqet që çuan në vdekjen e djalit por nga…