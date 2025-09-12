E dëgjuam edhe këtë | Vëllai i Fitore Pacollit thotë se Amerika po e shtyn Kosovën të lëshojë pe përballë Serbisë
Vëllai i Fitore Pacollit i ka dhënë fund debatit pas vendimit të Amerikës për pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën.
Fitim Pacolli ka shkruar në rrjete sociale se Amerika po e shtyn Kosovën të bëjë lëshime përballë Serbisë.
Postimi:
Amerika: Kurti s’po na pëlqen se nuk po bën lëshime ndaj Serbisë” (prandaj përmes propagandës kundër tij duam ta zëvendësojnë me një kukull që “leshon pe”).
Ky “pezullim” paraqitet si çështje paqeje e stabiliteti, por në realitet është një taktikë presioni. SHBA po e shtyn Kosovën të bëjë lëshime ndaj Serbisë (sidomos për veriun), të rreshtohet plotësisht me interesat amerikane dhe të hapë dyert për korporatat amerikane. Rezistenca e Kurtit për të mos u nënshtruar është arsyeja e pezullimit. Pra jo paqëndrueshmëria, por pavarësia.
E në thelb po i thuhet Kosovës: “Nuk jeni ju që vendosni për veten tuaj