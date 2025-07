E dëgjuam edhe këtë: Ramabaja e quan “patriotizëm kushtetues” bashkëpunimin mes Kurtit e Limajt Komentatori politik, Sadri Ramabaja, përmes një statusi në profilin e tij, ka thënë se sot do të arrihet marrëveshje në mes të Albin Kurtit e Fatmir Limajt. Ramabaja ka thënë se kjo do të rezultojë me krijimin e Qeverisë Kurti 3, “si një produkt i patriotizmit kushtetues të dy liderëve”. Ky reagimi i Rambajës vjen…