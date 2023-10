E dashura e la para koncertit të Drake, këngëtari i dhuron 50 mijë euro

Reperi është aktualisht në turneun e tij “It’s All a Blur” dhe një ndalesë së fundmi në Qendrën Kaseya, shtëpia e Miami Heat, trajtoi një fans me me 50,000 dollarë (47,521.75 euro) pasi ai mori pjesë në koncert pas një ndarje me të dashurën.

Gjithçka ndodhi kur fansi mbajti një tabelë që tërhoqi vëmendjen e Drake.

“Më pëlqen ajo shenjë”, tha Drake ndërsa iu drejtua turmës, sipas një videoje të filmuar nga fansat në mediat sociale.

“Kjo është një shenjë e mirë për të zgjedhur sonte. Zakonisht unë do të bëj diçka të mirë për një zonjë. Dhuroi një çantë ose disa të tilla”, tha reperi fillimisht.

“Por vëllai im këtu, tha: “Kam shpenzuar të gjitha kursimet e mia duke blerë bileta për mua dhe ish-in tim”.

Shenja, e cila i referohej dy titujve të albumit të Drake tërhoqi vëmendjen e reperit.

“Pra, ajo nuk do të vijë me ju sonte? Në shfaqjen e Drake ? Çfarë nuk shkon me të?”, tha ai.

Këngëtari më pas zbuloi se kishte në plan ta bënte burrin të ndihej më mirë duke i bërë një dhuratë prej 50,000 dollarësh.

Nuk është hera e parë që Drake i bën një dhuratë luksoze një fansi gjatë turneut.

Siç transmeton Telegrafi, ai shpërndau çanta luksoze nga “Chanel” dhe “Hermes” dhe i premtoi një çifti të porsamartuar se do të paguante për fluturimin e muajit të mjaltit për në Bahamas.