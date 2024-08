E dashura e Faton Hajrizit e tronditur: Nuk e di çfarë kanë bërë, trupi i tij është totalisht i shkatërruar ​ “Nuk e di çfarë kanë bërë me trupin e tij, por është totalisht i shkatërruar. E pashë me qefinin e mbuluar”. Kështu është shprehur Liridona Shala, gruaja e Faton Hajrizit, e kontaktuar nga “Euronews Albania”. E pyetur për gjendjen në të cilën ajo dhe familja e saj gjendet me mbërritjen e trupit te Faton…