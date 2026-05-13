E çuditshme: I dënuari me burgim pjesë e listës së VV-së
Mbrëmë janë zyrtarizuar listët e kandidatëve për deputet, për zgjedhjet e 7 qershorit.
Në listën e Lëvizjes Vetëvendosje figuron edhe emri i një personi të dënuar me burgim, transmeton lajmi.net.
Bëhet fjalë për ish-deputetin, Egzon Azemi. Ai e ka numrin 57-të në listën e VV-së.
Për çka është i dënuar Egzon Azemi?
Egzon Azemi, Arlind Manxhuka, Qerim Elshani dhe Edi Zenelaj, të akuzuar për kanosje dhe nxitje të përçarjes dhe urrejtjes, janë shpallur fajtorë nga Gjykata Themelore e Prishtinës më 14.04.2026.
Që të katër akuzohen se kanë kanosur, nxitur urrejtje dhe përçarje ndaj gjyqtarit Mentor Bajraktari dhe ish-prokurorit Afrim Shefkiu, që ishin të angazhuar në rastin e Dejan Pantiqit.
Kjo pasi Mentor Bajraktari si gjyqtar i procedurës paraprake dhe prokurori Shefkiu kishin ndërmarrë veprim për ndryshim të masës së paraburgimit në rastin ku i dyshuari për sulm terrorist në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicë të Veriut ishte Dejan Pantiq.
Azemi është dënuar me 1 vit e gjashtë muaj burgim. Palët janë ankuar për këtë vendim dhe pas vlerësimit të ankesës, mbetet të merret vendimi final./lajmi.net/