“E çaj dallgën me kokë”, Aurela Gaçe me video epike nga pushimet

Pas koncerteve të shumta dhe para se të rikthehet me mbrëmjet tjera muzikore, Aurela Gaçe ka rezervuar disa ditë për pushim, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka udhëtuar për pushime bashkë me familjen, ndërsa duket se po i shijon në maksimum ato.

Së fundi, Aurela ndau me ndjekësit disa video, me të cilat i bëri të gjithë të qeshin me lot, pasi shfaqet duke ‘luftuar’ me dallgët.

“Pushimet dimërore”😂😂😂

Ore,nuk bëhet shaka me miellin e Gjermanit 😅😅 Me hodhi tutje nje here? ???

–

Ama, tek e dyta i thashe -Ik se ta çava ballin🤣

Une jam trime, e çaj dallgën me kokë 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ..

.

Edhe sigurisht, mbas hedhjes , m’u morën edhe ato pak mënd qe kisha🤣🤣🤣🤣🤣

—- Imagjinoni cfare do behet te Shtunen ne skene tani 🤣🤣🤣, s’mbaj asnje përgjegjësi”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/