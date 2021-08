E ardhmja e pandemisë – Çfarë do të ndodhë me mutacionet dhe vaksinat

Në një studim të botuar në një revistë shkencore, studiuesit kanë paraqitur faktet mbi atë që do të ndodhë në të ardhmen në lidhje me variantet e reja dhe rrjedhën e pandemisë, shkruan Protothema.

Dr Holmes është një nga virologët më të njohur në Universitetin e Sidneit dhe nuk i pëlqen të bëjë parashikime për të ardhmen e virusit. Sidoqoftë, në maj 2020, 5 muaj pas fillimit të pandemisë, ai diskutoi disa nga skenarët e mundshëm në lidhje me evolucionin e ardhshëm të virusit SARS-CoV-2.

Ai tha se virusi ndoshta do të evoluonte për t’i shpëtuar imunitetit ekzistues, por me kalimin e kohës ka të ngjarë të shkaktojë sëmundje më pak serioze duke theksuar se transmetueshmëria e tij nuk do të ndryshonte ndjeshëm, raporton abcnews.al

Me pak fjalë, ai besonte se evolucioni i virusit nuk do të luante një rol të rëndësishëm në të ardhmen e afërt të pandemisë.

“Një vit më vonë rezultoi se çdo gjë që ai tha ishte e gabuar,” tha Dr. Holmes.

Jo saktësisht: “SARS-CoV-2 ka evoluar për t’i shpëtuar imunitetit ekzistues, por gjithashtu është bërë më ngjitës. Kjo ndikoi në rrjedhën e pandemisë. Varianti Delta që po dominon sot, është një nga katër llojet e identifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ka karakteristika të ndryshme në krahasim me virusin origjinal që u zbulua në Wuhan, Kinë, në fund të vitit 2019.

Për shkak të përhapjes së variantit Delta, shumë vende janë detyruar të ndryshojnë masat e tyre dhe në veçanti të përshpejtojnë programet e vaksinimit, apo edhe të rivendosin përdorimin e maskave mbrojtëse dhe masave të tjera të shëndetit publik.

Imuniteti i tufës për shkak të variantit Delta është i pamundur të arrihet”, tha Dr. Çevik, specialist i sëmundjeve infektive në Universitetin e St. Andrews, raporton abcnews.al

Dr. Holmes është një nga studiuesit që studioi një nga gjenomet e parë të SARS-CoV-2 më 10 janar 2020. Që atëherë, më shumë se 2 milion gjenome janë analizuar dhe publikuar, duke krijuar një pamje të detajuar të ndryshueshmërisë së virusit.

Shumica dërrmuese e mutacioneve nuk i japin virusit një avantazh evolucionar dhe identifikimi i atyre që japin një avantazh nuk është i lehtë. Ndryshimi i SARS-CoV-2 deri më tani ka qenë rritja e infektivitetit të tij.

Në fund të vitit 2020, u zbulua varianti Alpha, i cili është rreth 50% më ngjitës se sa ishte në fillim, dhe Delta, e cila u zbulua për herë të parë në Indi dhe tani dominon botën, dhe është 40% deri 60% më ngjitës sesa Alpha.

E ardhmja

Edhe pse nuk është e lehtë të përcaktohet saktësisht se si mund të parashikohet infektiviteti, por ne ende mund të parashikojmë se cilët faktorë do të ndikojnë në këtë zhvillim. Një parametër është imuniteti që ndërtohet në komunitet. Nga njëra anë, imuniteti zvogëlon mundësinë e transmetimit dhe gjithashtu kufizon zhvillimin e mutacioneve të reja, raporton abcnews.al

“Kjo do të thotë se do të krijohen më pak mutacione nëse vaksinojmë më shumë persona, tha ai. Çevik.

Për momentin jemi në një pikë kritike, tha Dr Holmes: Me më shumë se 2 miliardë njerëz të vaksinuar me të paktën një dozë dhe qindra miliona të shëruar nga COVID-19, mutacionet e rezistente kundër imunitetit ekzistues mund të kenë një avantazh ndaj rritjes së infektivitetit viral.

Diçka e ngjashme ndodhi me gripin H1N1 që u shfaq në 2009 dhe shkaktoi një pandemi, tha Dr. Kölle, biolog evolucionar në Universitetin Emory. Virologu evolucionar Dr. Andersen tha se virusi mund të bëhet edhe më ngjitës. Kufiri i infektivitetit së viruseve është fruthi, i cili është rreth tre herë më ngjitës se varianti Delta.

Si përfundim, ndërsa e ardhmja është e vështirë të parashikohet, ekziston një sekret i zakonshëm që rritja e fushatës së vaksinimit jo vetëm që do të zvogëlojë transmetimin, por gjithashtu do të reduktojë krijimin e varianteve të reja.

Arma më e rëndësishme e njeriut për t’u përballur me pandeminë është vaksina dhe ky nuk është një parashikim por një fakt i padiskutueshëm.