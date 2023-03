E ardhmja e Messit te Kombëtarja e Argjentinës, flet Scaloni Pas shumë aludimesh nga mediat, nëse Lionel Messi do të luajë për Kombëtaren argjentinase në Botërorin e vitit 2026, tekniku i “albiceleste”-ve, Lionel Scaloni është shprehur se Messi do të vazhdojë të luajë me fanellën e kombëtares. “Leo është mirë, ai është gati të luajë dhe të vazhdojë të vijë në ekipin kombëtar. Derisa ai…