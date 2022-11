E ardhmja e Gundogan te City varet edhe nga e ardhmja e Guardiolas – lojtari s’po nxiton për vendimin Ilkay Gundogan është një nga lojtarët e Manchester City që akoma nuk e ka të qartë se cila do të jetë e ardhmja e tij në një plan më afatgjatë. Mesfushori gjerman, Ilkay Gundogan është në negociata të vazhdueshme me Manchester City, lidhur me të ardhmen e tij. Lojtari, sipas raportimeve të Florian Plettenberg, në…