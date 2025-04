E ardhmja e Ancelottit në rrezik: Humbi ndaj Arsenalit, vendimtare finalja kundër Barcelonës

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, për momentin po e mban ende postin e tij, ndërsa titulli në La Liga dhe finalja e Kupës së Mbretit kundër Barcelonës janë shpresat e fundit që ai të marrë një dorë ndihme. Los Blancos kanë edhe tetë ndeshje të mbetura para Kupës së Botës për Klube, të cilat po konsiderohen si vendimtare për të ardhmen e tij.

Ancelotti pranoi pas humbjes ndaj Arsenalit në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve se nuk ishte i sigurt për të ardhmen e tij, ndërkohë që Brazili po bën çmos për ta bindur të largohet nga posti në kryeqytetin spanjoll. Thuhet se ata i kanë caktuar Ancelottit një afat deri në fund të majit për ta pranuar ofertën e tyre, por ekziston një skenar në të cilin atyre mund të mos u duhet të negociojnë fare me Real Madridin.

Trajneri italian është “më shumë jashtë se sa brenda”, raporton Relevo, dhe sipas tyre ai është gjithnjë e më i vetëdijshëm se ky sezon shënon fundin e ciklit të tij. Cadena Cope, siç citohet nga Sport, shkon edhe më tej dhe thotë se Ancelotti nuk e ka të garantuar qëndrimin deri në fund të sezonit, megjithëse kanë mbetur vetëm tetë ndeshje. Sipas informacionit të tyre, nëse Los Blancos humbin finalen e Kupës së Mbretit dhe ndeshjen kundër Barcelonës në Montjuïc më 11 maj, atëherë Ancelotti do të shkarkohet, duke mbetur edhe vetëm tre ndeshje të tjera për t’u luajtur.

Kjo i lë ata në një situatë të pazakontë. Pa dyshim që do të dëshironin të sillnin një trajner të ri, me Xabi Alonson dhe Jurgen Kloppin të përfolur për këtë pozitë, por do të duhej të vepronin shpejt. Fushata e tyre në Kupën e Botës për Klube fillon më 18 qershor, vetëm 24 ditë pas përfundimit të sezonit në La Liga. Më parë, emra si drejtori sportiv Santiago Solari janë përmendur si kandidatë emergjentë për të marrë drejtimin e skuadrës, kur posti i Ancelottit ka qenë i rrezikuar në nëntor.