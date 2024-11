E akuzoi për dhunë fizike, ish-burri i Drenusha Latifit banori më i ri në Big Brother VIP Kosova

Drenusha Latifi është një nga banoret e Big Brother Vip Kosova 3, ajo bëri bujë për marrëdhënien me ish-bashkëshortin e saj, Atilla Kardesh, të cilin e akuzoi edhe për dhunë fizike.

Theksojmë se disa muaj më parë, këngëtarja e njohur njoftoi se ka qenë viktimë e dhunës në familje.

Banorja madje publikoi disa fotografi, me anë të të cilave tregoi dhunën e ushtruar nga ish-partneri që tashmë është edhe zyrtarisht banori më i ri i shtëpisë më të ndjekur në vend.

Disa ditë pas hyrjes në shtëpi Drenusha, tha se ka frikë që gjatë kësaj kohe mund t’ia marrë fëmijët ish-partneri.

Reagimet e Atilles që nga hyrja e saj në shtëpi kanë qenë të njëpasnjëshme, ku ka publikuar fotografi nga gjykata, si dhe përkrahë djalit dhe vajzës së tyre.

Çfarë do të ndodhi me këtë dyshe në një shtepi të rrethuar me kamera, mbetet të shihet. /Lajmi.net/