Dzekooooooooo! Interi kalon në epërsi ndaj Plzenit

Boshnjaku, nga një pozicion i prirët e gjeti këndin e portës, për ta lënë pa shanse portierin vendas.

Goli i Dzekos erdhi në minutën e 30’.

Më poshtë gjeni golin e tij. /Lajmi.net/

GOAL | PLZEN 0-1 INTER

Correa provides Edin Dzeko with a nice pass inside the box. It allows him to finish with a precise effort into the bottom right corner#ChampionsLeague pic.twitter.com/qCIR633u25

