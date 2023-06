Dzeko gati për të nënshkruar me Fenerbahce Raportet nga Turqia sugjerojnë se detajet përfundimtare të lëvizjes së Edin Dzekos te Fenerbahçe janë zgjidhur, duke e lejuar boshnjakun të vendosë stilolapsin në letër. Kontrata e sulmuesit 37-vjeçar me Interin skadon javën e ardhshme dhe një marrëveshje e re nuk do të nënshkruhet. Ai iu bashkua klubit në vitin 2021 për 2.8 milionë euro nga Roma dhe luajti një…