Dzeko barazon rekordin e fenomenit tek Interi

Golat për ‘zikaltrit’ u shënuan nga Edin Dzeko dhe Lautaro Martinez.

Edin Dzeko e ka nisur mjaft mirë aventurën tek Interi, duke realizuar ndeshje pas ndeshje.

Me golin e sotëm ndaj Sassuolos, Dzeko është bërë lojtari i parë debutues që shënon së paku 6 gola pas 7 xhirove të para në Serie A për Interin, që nga fenomeni Ronaldo në sezonin 1997/98.

Boshnjaku është i përfshirë në 7 gola në 7 paraqitje të tij në Serie A, me gjashtë gola të shënuara e një asistim.

6 – Edin Dzeko is the first player, in his first campaign for the Nerazzurri, to have scored at least six goals in Inter’s first seven Serie A seasonal games played since Ronaldo in 1997/98. Entrance.#SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/r1mAZkhNRI

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 2, 2021