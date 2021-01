Dyshohet se polici 53 vjeçar bëri vetëvrasje, policia deklarohet për zyrtarin e saj

R.H., pjestar i Policisë së Kosovës dyshohet se ka kryer vetëvrasje sonte para stacionit policor në Ranillug, me armë zyrtare.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net edhe zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani.

Lexo edhe:

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? LVV 58.71% (14,488 vota) PDK 22.92% (5,657 vota) LDK 11.63% (2,871 vota) AAK 4.62% (1,139 vota) NISMA 2.12% (523 vota)

“Ju njoftoj se me 31 janar 2021 rreth orës 18:56 se pjestari i policisë së Kosovës R.H. dyshohet se me armën zyrtare ka bërë vetëvrasje në oborrin e stacionit policor në Ranillug. Në vendin e ngjarjes mjeku kujdestar nga Kamenica e ka konstatu vdekjen e tijë. Në vendin e ngjarjes kan dalë njësitet e hetimeve rajonale,njësitet e forenzikës si dhe prokurori i shtetit. Me vendim të prokurorit të shtetit trupi i pa jetë dërgohet në IML në Prishtinë, për obduksion”, ka thënë Hashani për lajmi.net.

Dyshohet se i njëjti është i nacionalitetit shqiptar nga fshati Koretinë i Kamenicës.