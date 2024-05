Dyshohet se një person ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën në Prizren Është raportuar nga policia se një person ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, thuhet në raport. “HETIM I VDEKJES – Fsh. Hoq e Qytetit, Prizren 17.05.2024-19:30. Raportohet se viktima mashkull kosovar, ka humbur jetën si pasoj e kontaktit me rrymë. Vdekjen e…