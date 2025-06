Dyshohet se e theri me thikë gruan, arrestohet burri nga Leposaviçi Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Vuqë të Leposaviqit. Një burrë është arrestuar nga policia nën dyshimet se kishte therur me thikë gruan me të cilën bashkëjeton. Viktima kishte plagë në dorën e majtë. Rastin u konfirmua edhe nga policia. 47 vjeçarja u dërgua në QKMF në Soçanicë, ku ka…