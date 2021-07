Dyshohet se dhunoi seksualisht të miturën në një hotel në Kllokot, Gjykata merr vendim për ferizajasin

Rasti ka ndodhur mesnatën e së martës, ka njoftuar Gjykata.

“Gjykata Themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjilanit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej 30 (tridhjetë) ditë të pandehurit Sh. B. Ekziston dyshimi i bazuar se me datë 27.07.2021, rreth orës 01:20 minuta, ka kryer marrëdhënie seksuale me të miturën, në Motelin ”Malibu” që gjendet skaj rrugës Viti – Kllokot,. Me këto veprime, i pandehuri dyshohet se kanë kryer veprën penale “dhunimi” vepër e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Ndryshe, për këtë rast ka njoftuar edhe Policia e Kosovës në raportin 24 orësh.