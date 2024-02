Dyshohet për trafikim me njerëz: Prokuroria në Gjakovë kërkon paraburgim Prokuroria Themelore e Gjakovës me një komunikatë për media thanë se kanë kërkuar paraburgosjen e një personi. Ai dyshohet për trafikim me njerëz, shkruan lajmi.net. Nga prokuroria po ashtu thanë se i dyshuari trafikimin e njerëzve e bënë me forcë. Njoftimi nga Prokuroria e Gjakovës: Kërkesë për paraburgim ndaj një të pandehuri për veprën penale…