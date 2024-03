Dyshohet për trafikim me njerëz dhe u kap në Bullgari: Hasan Krasniqi pritet të ekstradohet në Itali Me drejtësinë po përballet kryeshefi i Ujësjellësit të Gjakovës, Hasan Krasniqi, i cili u arrestua në Bullgari më 19 shkurt me kërkesë të INTERPOL-it. Dje, ai doli në gjykatore para autoriteteve bullgare, kurse brenda 10 ditëve pritet të ekstradohet në Itali. Sipas avokatit të tij, nuk qëndron akuza për “Kontrabandë me të mitur”, por bëhet…