Dyshohet për sulm terrorist në Izrael, një kamion përplaset në një stacion autobusi, lëndohen 35 persona

Sulmi ndodhi në kryqëzimin Glilot, në një zonë pranë selisë së agjencisë së spiunazhit të Izraelit Mossad, si dhe disa njësive të inteligjencës së IDF-së.

MDA publikoi pamjet e kamionit të madh kryesisht bosh që dukej se ishte përplasur me një autobus. Përveç se është pranë selisë së Mossad-it, stacioni i autobusit është gjithashtu afër një kryqëzimi qendror të autostradës, e incidenti ndodhi kur izraelitët po ktheheshin në punë pas një pushimi njëjavor.

#BREAKING 🚨🇮🇱 DOZENS INJURED IN TERROR ATTACK IN ISRAEL

Emergency services are responding to a mass-casualty incident after a truck plowed into people waiting at a bus stop in Glilot Junction, central Israel. The area, near Herzliya, houses the Mossad headquarters and several… pic.twitter.com/fY67zcPhJr

