Dyshohet për 14 raste të mashtrimit duke përdorur emra të personave publik për të kërkuar para, Policia identifikon Edon Bytyqin – Ndodhet në Bosnjë
Policia e Kosovës ka identifikuar të dyshuarin për dy raste të mashtrimit në rajonin e Mitrovicës, ndërsa dyshohet se ka kryer së paku edhe 14 mashtrime të tjera në Kosovë.
Sipas Policisë, identifikimi i personit të dyshuar është bërë në bashkëpunim dhe koordinim me Drejtorinë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor të Policisë së Kosovës (ILECU), përmes të cilës Drejtori është kërkuar asistimi i autoriteteve kompetente të Bosnjës dhe Hercegovinës.
“Dyshimi bazohet në prova se i dyshuari me anë të paraqitjes së rreme dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, duke përdorur emra të personave publik dhe zyrtar, kishte vënë në lajthitje qytetarët duke i mashtruar që ti dërgojnë të para përmes institucioneve të transfereve financiare andaj hetuesit policor kanë paraqitur Kallëzim Penal në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë ndaj të dyshuarit në kërkim: Edon (Hisen) BYTYQI lindur me: 26.07.1990, në fshatin Arllat, shtetas i Republikës së Kosovës”, ka njoftuar Policia.
Ai dyshohet se vendndodhjen aktuale e ka në Republikën e Bosnjë e Hercegovinë andaj Kallëzimi Penal ndaj tij është paraqitur në mungesë.
“Duke marrë parasysh se ai ka urdhër-arreste aktive edhe për vepra të mëhershme penale dhe ekziston mundësia e lëvizjes së tij në shtetet e rajonit, Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët bashkëpunim dhe për çdo informatë që posedojnë ta njoftojnë policinë me qëllim të lokalizmit dhe arrestimit të tij.
Policia apelon tek qytetaret që të mos bien pre e mashtrimeve te kësaj natyre, për çdo dyshim të kontaktojnë policinë në stacionin më të afërt policor apo përmes numrave të telefonit:
-192
-+383 28-532 363
E-mail: [email protected]
Aplikacioni: Lajmëro Policinë”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: