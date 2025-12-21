Dyshimet se gaboi emrin e të eleminuarit, reagon e revoltuar Jonida: U bë boll

Pas largimit të Tonit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, në rrjetet sociale nisën të qarkullojnë pretendime të shumta, ku u hodh ideja se moderatorja Jonida Vokshi kishte shpallur gabimisht emrin e banorit që duhej të eliminohej gjatë spektaklit të së premtes. Megjithëse Jonida e mohoi menjëherë këtë version, prania e Tonit më pas…

ShowBiz

21/12/2025 16:42

Pas largimit të Tonit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, në rrjetet sociale nisën të qarkullojnë pretendime të shumta, ku u hodh ideja se moderatorja Jonida Vokshi kishte shpallur gabimisht emrin e banorit që duhej të eliminohej gjatë spektaklit të së premtes.

Megjithëse Jonida e mohoi menjëherë këtë version, prania e Tonit më pas në ambientin e quajtur “kapsula” vetëm sa shtoi dyshimet, duke bërë që një pjesë e publikut të besonte se largimi i tij ishte rezultat i një lapsusi të çastit, i cili u përpoq të mbulohej.

Përballë këtyre aludimeve që vazhdonin të qarkullonin, moderatorja ka reaguar sërish, kësaj here me një postim të gjatë dhe më të drejtpërdrejtë në Instagram.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Luiz Ejlli hap Big Brother VIP Fan Club, prezanton Kiara Titon

December 21, 2025

Thuhet se Londrimit i ka rënë të fikët, mori trajtimin mjekësor...

December 21, 2025

Alis me “Nan” përfaqëson Shqipërinë në Eurovision 2026

December 20, 2025

Surprizë në shtëpinë kapsulë: i eliminuari i mbrëmshëm Toney shfaqet sërish...

Lajme të fundit

Kryediplomatja shqiptare vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut,...

Aksidenti në autostradën Beograd – Nish, imami që...

Testohen kapacitetet e mbrojtjes ajrore të Policisë së...

Digjet një autoambulancë në Ratkoc të Rahovecit, dëmtohet...