Dyshimet për manipulime me vota në Mitrovicë të Jugut – komisioni i KQZ-së nesër pritet të përgatis një raport

Komisioni i formuar nga KQZ-ja për hetimin e fletëvotimeve në Mitrovicë e Gjakovë do ta dorëzojë të premten raportin në PZAP. E, për komunat tjera, ai do të finalizohet në fund të javës. “Planifikohet që ky komision të përgatis një raport dhe të njëjtin ta dorëzoj jo më vonë se me 14 nëntor”, tha Valmir…

Lajme

13/11/2025 20:47

Komisioni i formuar nga KQZ-ja për hetimin e fletëvotimeve në Mitrovicë e Gjakovë do ta dorëzojë të premten raportin në PZAP.

E, për komunat tjera, ai do të finalizohet në fund të javës.

“Planifikohet që ky komision të përgatis një raport dhe të njëjtin ta dorëzoj jo më vonë se me 14 nëntor”, tha Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së për klankosova.

PDK ka dërguar një ankesë në PZAP në lidhje mbi dyshimet për manipulime të fletëvotimeve, ku shumë fletëvotime kanë dal të jenë me numra të ndryshëm serik, të pavulosura ose edhe dy herë të vulosura.

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Procesi në Hagë në fazën përfundimtare, avokatët optimistë për lirimin e...

Lajme të fundit

Procesi në Hagë në fazën përfundimtare, avokatët optimistë...

Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

Familja Thaçi në mbështetje të kandidaturës së Bedri...

FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë...