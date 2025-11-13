Dyshimet për manipulime me vota në Mitrovicë të Jugut – komisioni i KQZ-së nesër pritet të përgatis një raport
Komisioni i formuar nga KQZ-ja për hetimin e fletëvotimeve në Mitrovicë e Gjakovë do ta dorëzojë të premten raportin në PZAP.
E, për komunat tjera, ai do të finalizohet në fund të javës.
“Planifikohet që ky komision të përgatis një raport dhe të njëjtin ta dorëzoj jo më vonë se me 14 nëntor”, tha Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së për klankosova.
PDK ka dërguar një ankesë në PZAP në lidhje mbi dyshimet për manipulime të fletëvotimeve, ku shumë fletëvotime kanë dal të jenë me numra të ndryshëm serik, të pavulosura ose edhe dy herë të vulosura.