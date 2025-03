Dyshimet për keqpërdorim të parave, BIK mban sot konferencë për media Bashkësia Islame e Kosovës, sot do të mbajë konferencë për media. Konferenca do të mbahet, pas dyshimeve për keqpërdorime e qindra mijëra eurove të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë. Konferenca do të mbahet sot me fillim nga ora 11:00 në zyrat e Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë. “Për hir të njoftimit të besimtarëve,…