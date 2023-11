Dyshime për kontrabandë të telefonave, krimet ekonomike me aksion në Prishtinë

Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një aksion në Komunën e Prishtinës. Gjatë aksionit janë konfiskuar telefona me prejardhje të dyshimtë.

Kështu ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.

Hoxha, tha se ky aksioni u zhvillua në funksion të “shmangie nga tatimi” dhe “kontrabandim me mallra”.

“Ju konfirmoj se sot është realizuar një operacion policor nga Krimet ekonomike të PK-së, me autorizimin e autoriteteve të drejtësisë dhe në bashkëpunim me inspektorë të tregut nga MINT, në funksion të parandalimit dhe luftimit të veprave penale si “shmangie nga tatimi” , “kontrabandim me mallra” etj.​ Gjatë operacionit janë sekuestruar dëshmi relevante dhe hetime të tjera janë ende në proces nga autoritetet kompetente. Për detaje do te njoftoheni shpejt me komunikatë për media”, tha Hoxha.