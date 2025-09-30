Dyshime për falsifikim parash në Prizren – rasti në hetim

30/09/2025 09:38

Një rast i dyshuar për falsifikim të parasë është raportuar në një nga bankat në qytetin e Prizrenit, ku një shumë parash e deponuar nga klientë të ndryshëm ka ngritur dyshime për autenticitetin e saj.

Rasti është bërë i ditur më 29 shtator nga një përfaqësues i bankës, shtetas kosovar, i cili ka njoftuar autoritetet për pranimin e parave që dyshohet se janë të falsifikuara, raporton lajmi.net

Sipas informacioneve zyrtare, paratë janë konfiskuar nga njësia e forenzikës për ekzaminim të mëtejmë, ndërsa rasti është hapur dhe po trajtohet në procedurë hetimore./Lajmi.net/

