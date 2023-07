Dylan Sprouse martohet me modelen Barbara Palvin në një ceremoni private në Hungari

Dylan Sprouse tashmë është një burrë i martuar.

Ylli i “Riverdale” u martua me Barbara Palvin gjatë një ceremonie sekrete në vendlindjen e modeles, Hungarinë gjatë fundjavës.

Bors Online, një media lokale, pretendon se dasma u zhvillua në një kishë jashtë kryeqytetit hungarez, Budapest.

Media siguroi gjithashtu foto të nuses, e cila dukej e mahnitshme me një fustan nusëri në stil korse dhe doreza të tejdukshme, duke hyrë në ndërtesë përpara ceremonisë.

Palvin, 29 vjeçe, i mbajti flokët e saj të mbërthyer në mënyrë perfekte pas veshëve dhe përshtati pamjen aksesor diamanti dhe një vello të gjatë.

Ndërkohë, Sprouse, 30 vjeç, zgjodhi një kostum të thjeshtë të zi me një këmishë me jakë të bardhë dhe një kravatë të zezë. Ai gjithashtu kishte dy lule të bardha të fiksuara në xhaketën e tij, të cilat në dukje përputheshin me lulet në buqetën e Palvinit.

Fotot e ngjarjes intime u shpërndanë edhe në Twitter, duke treguar të sapomartuarit teksa ecnin krah për krah në katedrale.

Një tjetër foto tregon çiftin e lumtur duke festuar martesën e tyre, me Dylanin që i jep kamerës një grusht teksa nusja e tij ngriti krahët e emocionuar.

Siç transmeton Telegrafi, dasma surprizë vjen vetëm një muaj pasi dyshja shpallën fejesën e tyre – pavarësisht se në të vërtetë u fejuan në shtator 2022.

Dyshja e famshme janë bashkë që nga viti 2018.