Dybala rrezikon të humbasë derbin ndaj Milanit, shkak lëndimi

Raportime të shumta në Itali thonë se Paulo Dybala ka pësuar një lëndim të lehtë, por është ende në rrezik të mungojë në ndeshjen e së premtes në Serie A kundër Milanit .

Reprezentuesi argjentinas u dëshpërua në pjesën e dytë të humbjes 2-1 të Romës ndaj Hellas Verona të shtunën mbrëma për shkak të një dëmtimi aduktor.

‘Il Corriere dello Sport’ dhe ‘Calciomercato.com’ raportojnë se Dybala iu nënshtrua ekzaminimeve mjekësore të hënën në mëngjes.

Edhe pse rezultatet tregojnë se Dybala nuk ka pësuar një dëmtim të rëndë, sulmuesi mbetet në dyshime serioze për ndeshjen e radhës në Serie A kundër Milanit në ‘Stadio Olimpico’.

Sulmuesi argjentinas kishte humbur tashmë ndeshjen hapëse të Romës në Serie A kundër Salernitana për shkak të një pezullimi.

Sipas ‘Il Corriere dello Sport’, Dybala do të humbasë ndeshjen kundër Milanit më vonë këtë javë dhe do të kthehet në lojë pas pushimit ndërkombëtar, ndoshta me Romelu Lukaku, i cili pritet të bjerë dakord për një huazim për një sezon në Stadio Olimpico sot.

Roma e José Mourinhos mori vetëm një pikë në dy ndeshjet e para të Serisë A kundër Salernitana dhe Verona.