Dybala nuk i mban lotët në përshëndetjen me Juventus

Ylli argjentinas, Paulo Dybala nuk ka gjetur marrëveshje për rinovimin e kontratës me Juventus dhe si pasojë do të largohet si lojtar i lirë gjatë verës.

Sot, ndaj Lazio, Dybala regjistroi ndeshjen e fundit si lojtar i Juventus, në ‘Allianz Stadium’, përcjell lajmi.net.

Pas ndeshjes, tifozët dhe klubi i dhanë një lamtumirë atij.

Kujtimet e mira bënë që emocionet të ishin të forta për Dybala, i cili shpërtheu në lot.

Aty ishte Bonucci për ta ngushëlluar, por fjalët e tij nuk ndihmuan shumë.

Sot ndeshjen e fundit e pati edhe Giorgio Chiellini, që po ashtu mori përshëndetjen e merituar. /Lajmi.net/

Paulo Dybala could not hold back the tears after playing his final home game for Juventus 😢❤️

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/G4yJj3oNc9

— B/R Football (@brfootball) May 16, 2022