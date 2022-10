Dybala nesër i nënshtrohet testeve mjekësore Paulo Dybala do i nënshtrohet nesër testeve mjekësore. Dybala pësoi lëndimin të dielën mbrëma, ndërsa shënoi një penallti që përfundimisht i dha Romës të tre pikët kundër Lecce. Shkalla e lëndimit nuk dihet, po sipas medieve italiane do kuptohet nesër. ‘La Gazzetta Dello Sport’, raporton se Paulo Dybala do t’i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore nesër, përcjell…