Dybala i bën me dije Man Utd, kërkon 175 mijë funte në javë

Ylli i Juventus, Paulo Dybala, është lidhur tash e një kohë me një kalim të mundshëm tek skuadra e Manchester United.

Dybala duket se nuk do të jetë pjesë e planeve të Maurizio Sarri, dhe me Juven që kërkon shërbimet e Romelu Lukaku, ai thuhet se mund të përfshihet si pjesë këmbimi në ofertën për belgun.

Raportime nga ‘The Sun’ bëjnë të ditur se vëllai i yllit argjentinas është takuar me përfaqësues të Man United, duke iu bërë me dije kërkesat e tyre.

Dybala do të kërkojë 175 mijë funte në javë, në rast se ai largohet nga Juventus, bëjnë të ditur raportimet, transmeton lajmi.net.

Kjo pagë është afërsisht e njëjtë me atë të Romelu Lukaku, i cili me shumë gjasë sezonin do ta nis larg ‘Old Trafford’.

Dybala nuk kishte sezon edhe aq të mirë, duke shënuar vetëm 10 gola në 42 paraqitje. /Lajmi.net/