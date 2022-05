Dybala flet për të ardhmen e tij: Do të jem në Spanjë nesër

Ylli argjentinas ka thënë se gjatë ditës së nesërme do të jetë në Spanjë, kurse pas pushimeve do të zgjedh klubin.

Dybala do të largohet nga Juventus dhe në merkato do të jetë lojtar i lirë. Ai ka thënë se akoma nuk ka marrë vendimin për klubin e ardhshëm.

“Unë nuk kam vendosur akoma. Unë do të jem në Spanjë nesër, pastaj do të jetë koha e pushimeve… do të zgjedh klubin më të mirë për mua”, ka thënë Dybala, transmeton lajmi.net.

“A më ka folur Kimpembe për PSG? Nuk e di, vërtetë nuk e di se çfarë do të vendosi”, shtoi lojtari.

Paulo Dybala lidhet me skuadra si Roma, Inter, Milan, Tottenham e Atletico Madrid. /Lajmi.net/