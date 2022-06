Dy vjet që nga arrestimi i Nezir Mehmetaj në Serbi, ish-kryediplomatja kosovare kërkon nga institucionet t’i shkohet në vizitë

Për këtë, ka reaguar ish-kryediplomatja kosovare, Meliza Haradinaj, e cila ka kërkuar nga diplomatët e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës ta vizitojnë atë, i cili po mbahet në burg të Beogradit. Haradinaj reagimin e ka bërë në ‘Twitter’, shkruan lajmi.net.

“Pyes veten nëse dikush nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, diplomatët që shërbejnë në Zyrën Ndërlidhëse të #Kosovës në #Serbi, kanë vizituar qytetarin e Kosovës ndaluar padrejtësisht #NezirMehmetaj në burgun e #Beogradit?! Kosova nuk duhet të ndalet së kërkuari drejtësi dhe përgjegjësi për paraburgimin e tij të paligjshëm tash e 2 vjet nga Serbia”, ka shkruar ajo.

I wonder if someone from @MFAKOSOVO’s diplomats who serve at the #Kosovo Liaison Off. in #Serbia are visiting the wrongfully detained 🇽🇰citizen #NezirMehmetaj in #Belgrade’s prison?! 🇽🇰 should NOT stop to seek justice & responsibility for his 2 year illegal detention by Serbia. https://t.co/SJX3NYfLSa pic.twitter.com/CwXdFuznwZ

— Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) June 17, 2022