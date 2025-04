Dy variantet e presidentes së KE-së për dialogun Kosovë – Serbi/ A do të ketë takim të nivelit të lartë?

Presidentja e Këshillit Evropian, Kaja Kallas, ka lënë të hapur mundësinë për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Kallas tha se është e përkushtuar për të gjetur një mënyrë efektive për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, ose dialogun Beograd-Prishtinë, unë kam emëruar një Përfaqësues të Posaçëm, me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Qoftë përmes këtij dialogu, apo ndonjë instrumenti tjetër, ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim”, tha Kallas për REL.

Ajo po ashtu foli edhe për tensionet e fundit dhe protestat në Serbi, duke theksuar se demokracia funksionon edhe përmes shprehjes së pakënaqësisë nga qytetarët, një fenomen që ndodh edhe në vendet anëtare të BE-së.

Kujtojmë se javën e ardhshme, Kallas pritet të vizitojë Ballkanin Perëndimor.